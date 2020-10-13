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Aktüel Bolu'da 1110 litre etil alkol ele geçirildi
Aktüel

Bolu'da 1110 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:49:21 -
Bolu'da 1110 litre etil alkol ele geçirildi

BOLU (AA) - Bolu'da bir tekel büfesinin deposunda yapılan denetimde 1110 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, alkollü içki satışının yapıldığı 15 iş yeri ile depolarına baskın yaparak, fatura ve bandrol kontrolü yaptı.

Denetimde, il merkezinde faaliyet gösteren bir tekel büfesine ait depoda 1110 litre etil alkol ve 1288 adet içki aroması ele geçirildi.

Ekipler, büfe sahibi G.D. hakkında yasal işlem başlattı.

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