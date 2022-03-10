Bolu’da 10 Mart Perşembe günü okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Konya Valiliğinin uyarılarının ardından Bolu'da beklenen kar yağışı etkili oluyor. Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası hem öğrenciler hem de veliler Bolu'da bugün okullar tatil mi, Bolu'da yarın okul tatil olacak mı? Bolu 10 Mart Perşembe okul var mı? soruları da sorulmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre Bolu Valiliği bugün ve yarın okul olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu'da kar tatili kararı: Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini belirtti. Bu tarihler arasında engelli ve hamileler idari izinli sayıldı.