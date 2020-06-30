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Aktüel

Bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmasıyla 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 93'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 13:57:16 -
Bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde, 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesinin sayısı 93'e yükseldi.

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