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Bölücü örgüt PKK yönetiminde kadınlarla erkekler birbirine düştü

Örgüte terörist temin etmek için kadınları kullanan PKK/KCK'da örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristlerin ifadeleri, örgütte erkeklerle kadınlar arasında "güç çatışması" yaşandığını ortaya çıkardı.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:39

Terör örgütü PKK/KCK, dağ kadrosuna terörist temin etmek amacıyla kadın teröristleri cazibe aracı olarak kullanıyor. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ya da yakalanan teröristlerin verdiği ifadeler de PKK'nın sözde yöneticilerin kadınlara bakışını ortaya koyuyor. Erkek teröristler kadın teröristleri "cinsel meta" olarak görüyor. Kırsal şartlara adapte olamayan kadın teröristleri ayak bağı olarak gören erkek teröristler, özellikle yaşanan çatışmalardan kaçarken kadınları güvenlik güçlerini oyalamak amacıyla kullanıyor. Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristler, adli makamlara verdikleri ifadelerde, örgütte erkeklerle kadınlar arasında "güç çatışması" yaşandığını anlatıyor.

Hazmedemiyorlar

Son zamanlarda PKK yönetiminde yer alan üst düzey kadın teröristlerin cinsel ilişkileriyle gündeme gelmesinin örgütü karıştırdığı da ifadelere yansıyor. Kadın teröristlere liderlik veya yöneticilik verilmesinin erkekler tarafından hazmedilemediğini anlatan teröristler, sözde "üst düzey" erkek örgüt mensuplarının yaşanan bazı olaylardan sonra kadın teröristlerin yönetimden çıkartılıp yerlerine erkek örgüt mensuplarının getirilmesini istediklerini belirtiyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:39
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