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Spor Bolu Valisi Ümit'ten Beypiliç Boluspor'a ziyaret
Spor

Bolu Valisi Ümit'ten Beypiliç Boluspor'a ziyaret

Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Biz inanıyoruz ki siz başaracaksınız. Ümit ediyorum ki bu sahalardan şampiyon çıkacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:27:25 -
Bolu Valisi Ümit'ten Beypiliç Boluspor'a ziyaret

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'u ziyaret ederek, takımın antrenmanını izledi.

Vali Ümit, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerine gelerek yeni başkan Abdullah Abat'a ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Ziyareti esnasında Bolusporlu futbolcularla da bir araya gelen Ümit, burada yaptığı konuşmada, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ümit, henüz sezon başı olması dolayısıyla takımda yeni futbolcular ile geçen sezondan kalan oyuncuların da olduğunu ifade ederek, "Sezonun hayırlı ve başarılı bir şekilde geçmesini, en nihayetinde gönlünüzde yatan aslanın ortaya çıkmasını temenni ediyoruz. Her işin başı birlik ve beraberliktir. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler Bolu'nun evlatlarısınız. Bu kentin evlatlarısınız. İnanın bu kentte hiçbir ev yoktur ki sizlerin bahsi geçmesin çünkü bu kent sporu seviyor. Hele hele futbolu daha fazla seviyor." dedi.

Beypiliç Boluspor'un tarihinde birçok ünlü futbolcuya ev sahipliği yaptığını da dile getiren Ümit, "Boluspor'un tarihine baktığımız zaman çok değerli futbolcularımız kentten geldi, geçti ve yetiştiler. Türk futboluna da çok güzel hizmetler yaptılar. Biz sizlerin her birinizi önümüzdeki yılların Türkiye'de ya da belki yurt dışındaki flaş futbolcuları olarak düşünüyoruz ve görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümit, Boluspor'un çok güçlü ve zor bir ligde mücadele ettiğini vurguladı.

"Siz karar verirseniz. Kesinlikle başarırsınız." diyen Ümit, "Biz inanıyoruz ki siz başaracaksınız. Ümit ediyorum ki bu sahalardan şampiyon çıkacak. Bu kent bütün ruhuyla sizlerle beraber. Dolayısıyla sahaya çıkarken bu sorumluluğu almak lazım. Bu sene daha işin başındayız. İyi mücadele edildiğinde, kısacası herkes kendisine yakışanı sahada ortaya koyduğunda mutlak suretle güzel başarılar alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Ümit'in ziyaretinden son derece mutlu olduklarını belirten Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek de "Benim bir sözüm vardır. Bir şehrin atanmışı ve seçilmişi sporu seviyorsa orada her şey olur derim. Zaten sizin ve yönetimin birlikteliği bizlere çok iş bırakmayacağını gösteriyor. İnşallah biz de sizleri mahcup etmeyiz. Bu şehri mutlu ederiz." diye konuştu.

Ümit, Beypiliç Boluspor'un kaptanı Muhammed Bayır'a takıma dağıtılmak üzere baklava ikram ettikten sonra tüm futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra, takımın akşam antrenmanını izleyen Ümit, bu esnada kulüp başkanı Abdullah Abat'tan takım hakkında bilgiler aldı.

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