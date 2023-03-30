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Gündem Bolu TEM Otoyolu'nda feci kaza! 58 araç karıştı, yaralılar var
Gündem

Bolu TEM Otoyolu'nda feci kaza! 58 araç karıştı, yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-03-30 20:33:00 -
Bolu TEM Otoyolu'nda feci kaza! 58 araç karıştı, yaralılar var

TEM Otoyolu Bolu geçişinde 58 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Batı Gişeleri ile Doğu Gişeleri arasında 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolun Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolu kapattı.

Daha sonra aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, tır, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Aynı noktada İstanbul istikametinde de maddi hasarlı kaza meydana gelmesi üzerine İstanbul istikametinde trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

58 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yararlılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Öte yandan, AFAD ekipleri iftar saati yolda kalan sürücülere erzak dağıttı.

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