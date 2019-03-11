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"Bolu sanatsal faaliyetlerin uygulandığı ve sergilendiği ilk 10 ilden biri olacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, kültürel ve sanatsal etkinliklere kaynak ayıracaklarını belirtti.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:44
"Bolu sanatsal faaliyetlerin uygulandığı ve sergilendiği ilk 10 ilden biri olacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, kültürel ve sanatsal etkinliklere kaynak ayıracaklarını belirterek, “Sanat faaliyetlerinin Türkiye’de uygulandığı ve sergilendiği ilk 10 ilden biri olacağız” dedi.



Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi Sorumlusu İsmail Şentürk ve BOLMEK ahşap atölyesinde yetiştirdiği öğrencilerin birlikte yaptıkları eserlerin sergilendiği ‘Ahşap Oyma ve Naht Sergisi’ni ziyaret etti. Her biri için büyük emekler verilen ahşap oyma ve Naht eserlerin sergilendiği sergiyi eşiyle birlikte gezen ve İsmail Şentürk’ten bilgiler alan Metin, serginin en güzide eseri olan Hılye-Şerif eserinden oldukça etkilendi. Hılye-Şerif’in muhteşem bir eser olduğunu dile getiren Metin, Şentürk ve emeği geçenleri kutladı.



Sanata ve sanatçıya sahip çıkacaklarını ifade eden Metin, “Bolu Belediyesi olarak önümüzdeki dönemde kültürel ve sanatsal etkinlikleri daha da destekleyeceğiz. Sanatkarlarımızın imkanlarını daha da arttıracağız ve bu eserlerin sayılarının çoğalmasını daha da sağlayacağız. Gerçekten mükemmel eserler bunlar. O nedenle İsmail beye ve bütün sanatkâr arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İşte burada ağaçtan oyma sanatı, Naht sanatımız var. Yine diğer sanatsal faaliyetlerimiz var. Dolayısıyla Bolu Belediyesi bu tür etkinlikte çok daha güzel günler görecek. Kültürel ve sanatsal etkinliklere çok önemli kaynak ayıracağız. Allah nasip ederse güzel bir kültür merkezi yapacağız. Bütün kültür ve sanat faaliyetlerinin en güzel şekilde burada yapılacak. Şunu da iddia ediyoruz bu sanat faaliyetlerinin Türkiye’de uygulandığı ve sergilendiği ilk on ilden biri olacağız. İstiyoruz ki insanlar bu tür sanatsal faaliyetleri görmek için akın akın Bolu’ya gelsin. İnşallah bunu da sağlayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:44
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