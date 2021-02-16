Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime köy okulları, anaokulları ve kurslarda 15 Şubat Pazartesi günü son verildi. Ancak kar yağışının etkili olduğu illerde yüz yüze eğitim başlayamadı. Bu iller arasında Bolu’da yer alıyor. Bolu’da 15-16 Şubat’ta yüz yüze eğitim yapılmadı. Öğrenciler okulların 17 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki, Bolu’da yarın okullar var mı?

Bolu okullar tatil mi 17 Şubat | Bolu'da yüz yüze eğitim ne zaman?

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada yüz yüze eğitime 15-16 Şubat tarihlerinde ara verildiği duyuruldu. Ancak 17 Şubat Çarşamba günü okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağına yönelik şimdilik bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıkla geldiğinde haberlerimizde yer alacak.