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Eğitim Bolu okullar tatil mi 17 Şubat | Bolu'da yüz yüze eğitim ne zaman?
Eğitim

Bolu okullar tatil mi 17 Şubat | Bolu'da yüz yüze eğitim ne zaman?

Bolu okullar yarın tatil mi? Köy okulları 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. Ancak kar yağışının olduğu illerde eğitime ara verildi. Bolu'da 15 ve 16 Şubat'ta yüz yüze eğitim yapılmadı. Öğrenciler 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitimin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman Bolu? Bolu'da yarın okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 19:20:00 -
Bolu okullar tatil mi 17 Şubat | Bolu'da yüz yüze eğitim ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime köy okulları, anaokulları ve kurslarda 15 Şubat Pazartesi günü son verildi. Ancak kar yağışının etkili olduğu illerde yüz yüze eğitim başlayamadı. Bu iller arasında Bolu’da yer alıyor. Bolu’da 15-16 Şubat’ta yüz yüze eğitim yapılmadı. Öğrenciler okulların 17 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki, Bolu’da yarın okullar var mı?

Bolu okullar tatil mi 17 Şubat | Bolu'da yüz yüze eğitim ne zaman?

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada yüz yüze eğitime 15-16 Şubat tarihlerinde ara verildiği duyuruldu. Ancak 17 Şubat Çarşamba günü okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağına yönelik şimdilik bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıkla geldiğinde haberlerimizde yer alacak.

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