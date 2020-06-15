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Aktüel

Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:34:24 -
Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

BOLU (AA) - Bolu merkezli 8 ilde, suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesap bilgilerini el geçirdikleri kişileri dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 30 olay aydınlatıldı, suçtan elde edilen menfaatin de 447 bin 189 lira olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında Bolu merkezli, Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt elebaşı T.A'nın da arasında olduğu 16 şüpheli yakalandı.

Firari 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.




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