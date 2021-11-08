  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bolu merkezli FETÖ operasyonu
Yerel

Bolu merkezli FETÖ operasyonu

Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 13:59:00 -
Bolu merkezli FETÖ operasyonu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, sabit ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.K, A.E.D, M.B, A.G, M.M. ve C.Y'yi gözaltına aldı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi
Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi

Şehit yakınına ettiği küfür sonrası tepkilerin odağındaki isim haline gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeni bir skandalı ortaya..
Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!
Siyaset

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'İktidarın parçası olmaya geliyoruz.' dedi. Buldan'ın söylemi, İYİ ..
Türk fındığı ihracat rekoru kırıyor! En çok talep bakın hangi ülkeden
Gündem

Türk fındığı ihracat rekoru kırıyor! En çok talep bakın hangi ülkeden

Türk fındığına en çok Avrupa’dan yoğun talep geliyor. Ekim ayında Almanya’ya 66 milyon 367 bin dolarlık ihracat yapıldı

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay