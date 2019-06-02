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Bolu lise taban puanları 2019 Bolu lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Bolu lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 10:44
Bolu lise taban puanları 2019 Bolu lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Bolu lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Bolu Fen Lisesi taban puanları

GEREDE / Gerede Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MENGEN / Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Bolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:44
  1. Ankara
  2. Bolu Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  3. Bolu Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  4. Bolu Liseleri Kontenjanları 2019
  5. Bolu liselerin en küçük puanları 2018
  6. Bolu Anadolu Liseleri Kontenjanları
  7. 2018 2019 Bolu Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  8. Bolu Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  9. Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  10. Bolu Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  11. Bolu İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  12. Bolu Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  13. Bolu Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  14. Bolu Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  15. Bolu Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  16. Bolu Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  17. Bolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  18. Bolu Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  19. bolu fen lisesi taban puanı 2018 2019
  20. gerede sağlık meslek lisesi taban puanı
  21. bolu atatürk anadolu lisesi puanı
  22. bolu nitelikli liseler
  23. bolu mengen aşçılık lisesi boş kontenjan
  24. 2018 2019 düzce lise taban puanları
  25. bolu lise puanları 2018 2019
  26. bolu lise taban puanları 2018 2019
  27. bolu lise puanları 2019
  28. bolu fen lisesi taban puanı 2019
  29. bolu lise taban puanları 2017 2018
  30. bolu sağlık meslek lisesi taban puanı
  31. bolu sağlık meslek lisesi taban puanı 2019
  32. bolu sağlık meslek lisesi taban puanı başarı sırası

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