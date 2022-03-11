Bolu İstanbul yolu kapatıldı mı?
Bolu'dan İstanbul'a ulaşım durdu mu? Türkiye kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple pek çok kapalı durumda. Bolu İstanbul yolunun da açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bolu'dan İstanbul'a araç trafiği durduruldu mu?
Türkiye kara kışa teslim… Şiddetli yağışlar sebebiyle pek çok yol kapatıldı. Vatandaşlar ise Bolu ile İstanbul arasında ulaşımın durup durmadığını araştırıyor.
Bolu İstanbul yolu kapatıldı mı?
Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda tır ve kamyon trafiğine izin verilmediği bildirildi.
Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.