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Gündem Bolu fay hattı nereden geçiyor? Bolu fay hattı haritası
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Bolu fay hattı nereden geçiyor? Bolu fay hattı haritası

Bolu fay hatları, Blu Kızılağıl fay hattı, Bolu Gerede fay hattı, Bolu Mudurnu fay hattı İzmir’de meydana gelen 6.6. büyüklüğündeki depremin ardından sorgulanıyor. Türkiye’de Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattı bulunmakta. Bu deprem fay hatları en aktif fay hattı olarak biliniyor. Bundan dolayı da Türkiye deprem kuşağında yer almakta. Peki Bolu fay hattı nereden geçiyor? İşte Bolu fay hattı haritası.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:07:00 - 2020-11-03 09:09:16

Bolu'da fay hattı nereden geçiyor? 6,6 büyüklüğündeki İzmir Seferihisar depreminin ardından yeniden ülke gündeminde deprem konuşuluyor. İzmir depremi sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da fay hatlarının nereden geçtiği merak ediliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi Atilla Yılmaz, Bolu’da bulunan fay hatlarına ilişkin olarak, “Bolu çok aktif fay hatlarının olduğu bir yerde ciddi deprem tehdidi altında olan bir şehir. Sadece kent merkezi de değil Mudurnu ve Gerede’de aktif faylar yer alıyor. Kasaplar, Dağkent ve Bürnük fayı. Bunların kent merkezi içinden geçtiği düşünülüyor. Ancak net bir şekilde ortaya koyulabilmesi için daha önce de söylediğim gibi paleosismoloji çalışmaları yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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