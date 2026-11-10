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Gündem Bolu Dağı’nda 4 TIR birbirine girdi, İstanbul yönü trafiğe kapandı!
Gündem

Bolu Dağı’nda 4 TIR birbirine girdi, İstanbul yönü trafiğe kapandı!

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Bolu Dağı’nda 4 TIR birbirine girdi, İstanbul yönü trafiğe kapandı!

Bolu Dağı mevkiinde 4 TIR’ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Abant gişelerden İstanbul istikametine yol trafiğe kapandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tüneller çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi.

Makaslayan TIR bariyerlere çarptı. Ardından 3 TIR da makaslayan TIR'a çarparak durabildi.

Kazada 1 kişi araçta sıkışırken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Abant gişelerden İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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