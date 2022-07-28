Bolu Dağı'nda feci kaza: Ankara yönü kapandı!
Bolu Dağı D-100 yolunda sürücüsünün yoğun sis sebebiyle virajda kontrolünü kaybettiği LPG tankeri, beton bariyerleri devirip, karşı şeride geçti. Kazada tanker sürücüsü yaralanırken, Ankara yönü trafiğe kapandı.
Kaza, D-100 yolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkisinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
İstanbul yönüne doğru giden Ramazan İlter kontrolündeki 34 JC 0643 plakalı LPG tankeri, yoğun sisten dolayı kontrolden çıkarak beton bariyerleri devirip, karşı şeride geçti.
Kazada, Ramazan İlter yaralanırken, D-100 yolu Ankara yönü trafiğe kapandı. Sürücüler, yol kenarındaki tesis içinden geçerek yollarına devam etti. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tankerin kurtarılması için çalışmalar devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.