Hem 5G hem de yapay zeka: TEKNOFEST’te bir ilke hazır olun

Yürütücülüğünü Turkcell’in üstlendiği yarışma, üniversite öğrencilerinin 5G şebekesinin sunduğu ileri seviye yetenekleri, Network API’ler ve yapay zekâ teknolojileriyle bir araya getirerek akıllı yol güvenliği alanında yenilikçi uygulamalar geliştirmesini amaçlıyor. Katılımcı ekiplerin; ağ kaynaklarını uygulama seviyesinde etkin biçimde kullanabilmeleri, ağ kalitesini dinamik olarak yönetebilmeleri ve yapay zekâ destekli gerçek zamanlı analizlerle yüksek katma değer üreten çözümler ortaya koymaları bekleniyor.

Bu yönüyle yarışma, yalnızca bir teknoloji geliştirme süreci sunmakla kalmıyor; aynı zamanda gençlere, geleceğin dijital altyapılarını şekillendiren teknolojilerle çalışma ve üretme fırsatı tanıyor.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri takım halinde katılım sağlayabiliyor. En az 2, en fazla 5 kişiden oluşan takımlar, disiplinler arası bakış açılarıyla geliştirecekleri projelerle yarışmada yer alabiliyor.

ÖDÜLLERLE DESTEKLENEN BÜYÜK FIRSAT

Yarışmada dereceye giren ekipleri önemli ödüller bekliyor. Birinci olan takım 175 bin TL, ikinci olan takım 150 bin TL, üçüncü olan takım ise 125 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu ödüller, gençlerin fikirlerini bir adım öteye taşıyacak güçlü bir motivasyon sunuyor.

İlk kez düzenlenen bu yeni ve iddialı yarışmada yer almak isteyen takımlar için son başvuru tarihi 20 Şubat. Başvurularını tamamlayan ekipler, TEKNOFEST sahnesinde projelerini sergileme ve Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda söz sahibi olma şansı yakalayacak.

TEKNOFEST GENÇLİĞİ GELECEĞİ İNŞA EDİYOR

TEKNOFEST, her yıl yüz binlerce genci teknolojiyle buluşturarak sadece yarışmalar değil, aynı zamanda bir vizyon sunuyor. TEKNOFEST gençliği; üreten, sorgulayan, çözüm geliştiren ve geleceğin teknolojilerini bugünden hayata geçiren bir nesli temsil ediyor. 5G & Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması da bu vizyonun yeni ve güçlü bir parçası olarak gençleri teknoloji yarışmalarına davet ediyor.

Geleceğin akıllı şehirlerini, güvenli yollarını ve dijital altyapılarını tasarlamak isteyen tüm üniversite öğrencileri, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları’na katılarak fikirlerini projeye dönüştürmeye çağrılıyor.