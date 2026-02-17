Elektrikli araç efsanesi yıkıldı: Tesla’da gizli yağ filtresi

Elektrikli araçların bakım gerektirmeyen kusursuz makineler olduğu düşüncesi, otomobil dünyasında oldukça yaygın bir inanış. İçten yanmalı motorların yağ değişim rutinleri bu araçlarda gerçekten de tarih oldu. Ancak bu durum, sistemin tamamen "kuru" çalıştığı anlamına gelmiyor.

Tesla’nın özellikle Model Y gibi gözde araçlarında, kaputun altında olmasa da sistemin derinliklerinde gizli bir yağ filtresi ve şanzıman yağı bulunuyor.

Alışılmışın dışındaki bu detay, elektrikli motorun sessizliğini ve performansını korumak için kritik bir görev üstleniyor.

Tesla’nın hareketli parçaları, birbirleriyle kusursuz bir uyum içinde dönebilmek için özel bir yağlanmaya ihtiyaç duyuyor. Klasik otomobillerdeki motor yağının aksine buradaki sıvı, sistemin içinde dolaşarak sürtünmeyi en aza indiriyor ve parçaların ısınmasını engelliyor. Tahrik ünitesinin hemen yanında konumlanan yağ filtresi ise bu döngü sırasında oluşabilecek mikroskobik tortuları süzerek sistemi tertemiz tutuyor. Dışarıdan bakıldığında standart bir filtreyi andırsa da sağladığı koruma sayesinde Tesla, etkileyici ivmelenmesini yıllar geçse de kaybetmiyor.

160 BİN KİLOMETREYE KADAR BAKIM GEREKTİRMİYOR

Elektrikli araç sahiplerini en çok sevindiren nokta ise bu filtrenin nazsız bir yapıya sahip olması. İçten yanmalı motorlarda yağ; yanma atıkları, kurum ve yüksek ısı nedeniyle hızla kirlenirken, elektrikli motorlarda böyle bir durum yok. Bu sayede yağ ve filtre çok daha uzun süre formunu koruyor.

2021 öncesi modellerde 160 bin kilometreye kadar müdahale gerektirmeyen bu bakım aralığı, yeni nesil Tesla’larda çok daha uzun sürelere yayıldı.

Eğer ortada bir sızıntı veya mekanik bir arıza yoksa, kullanıcılar bu filtrenin varlığını bile unutarak yollarına devam edebiliyor.

Tesla, tek bir dişli oranına sahip vites sistemiyle karmaşıklığı en aza indirerek mekanik arıza riskini büyük ölçüde azalttı. Fren hidroliği, kabin filtresi ve lastik bakımı gibi rutin kontroller hala önemini korusa da, "yağ çubuğunu kontrol etme" dönemi artık bir nostaljiye dönüşmüş durumda. Yazılım güncellemeleriyle sürekli modernize edilen bu araçlar, mekanik parçaların yükünü azaltarak sürücüye sadece sürüş keyfi bırakıyor.