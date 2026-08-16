  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi’den tribündeki çirkinliğe sert tepki: Holiganizme asla geçit vermeyeceğiz Tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi: 'ABD askeri öldürene ödül vereceğiz' Kuzey Marmara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu Bakan Yumaklı o anları paylaştı Yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması Ülke yanarken Macron'un jet ski keyfi, Fransızları kızdırdı Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli! Örgütten bir açıklama daha geldi: YPG’yi feshediyoruz GİB, SMS ile mükelleflere hatırlattı Mesajla uyarıya rekor tahsilat Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!
Gündem Bolu Dağı Tüneli’ne metreler kala alev topuna döndü
Gündem

Bolu Dağı Tüneli’ne metreler kala alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bolu Dağı Tüneli’ne metreler kala alev topuna döndü

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli girişinde seyir halindeki bir cip alev alev yandı. Alev topuna dönen araca tünel itfaiyesi ve Karayolları ekipleri müdahale etti.

Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Ankara yönüne seyreden cipte tünel girişine yaklaştığı sırada yangın çıktı. Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, cipi hızla emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, cip alev topuna döndü.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla tünel itfaiyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada Karayolları ekipleri de güzergahta geniş güvenlik önlemleri alarak, trafik akışının güvenli şekilde sağlanmasına yardımcı oldu. Cip kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23