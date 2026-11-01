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Yerel Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'ın çarpıp durmadan gittiği kaza kamerada, 4 kişi yaralandı
Yerel

Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'ın çarpıp durmadan gittiği kaza kamerada, 4 kişi yaralandı

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Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'ın çarpıp durmadan gittiği kaza kamerada, 4 kişi yaralandı

Bolu Dağı Tüneli mevkisinde TIR'ın çarpmasıyla takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı; kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı, TIR sürücüsü durduruldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde 31 Ekim akşam saatlerinde TIR'ın arkadan çarptığı otomobil takla atıp ters döndü; sürücü Ç.A. ile araçtaki 3 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan TIR'ın sürücüsü durmayıp yoluna devam etti, ileride durduruldu ve ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza anı, önden giden başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın şerit değiştirdiği sırada otomobile arkadan çarptığı ve ardından durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Otomobil İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gidiyordu

Ç.A., 59 AG 946 plakalı otomobiliyle İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkmış, Ankara istikametinde ilerliyordu. Aynı yönde seyreden TIR'ın çarpmasının etkisiyle otomobil kontrolden çıktı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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