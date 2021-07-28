Bolu Belediye başkanı Tanju Özkan görevden mi alınacak? Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı mı?

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamış, sözleri büyük tepki çekmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu. Başsavcılığın, Özcan hakkında, "Görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi. Belediye başkanlarını görevden alma yetkisi İçişleri Bakanlığında var.

Tanju Özcan partisinden de çizik yedi

CHP’den Tanju Özcan’a tepki gelmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır" dedi. Torun, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz."

Tanju Özcan istifa edecek mi?

Özcan ise CHP’den gelen tepki sonrası “Ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, belediye meclis üyeliği, parti meclis üyeliği yapmış gerçek bir CHP'liyim. Dolayısıyla benim partimle herhangi bir sorunum yok" açıklamasında bulunmuştu.