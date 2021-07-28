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Gündem Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 11:37:00 -
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.

Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

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Yorumlar

ihsan oguç

chp zihniyetine bakarmısin sonrada hak hukuk adalet ve insan haklarından bahsederler bunlar irk düşmanı aynısını bizim türklere yapsalar ne yapardı çok merak ediyorum yoksa siz zamanında bizim insanlarımıza yapılan zülümlere seviniyormuydunuz sizin gibi düşünenlerin ırkçılık yapanlarin canı cehenneme diyorum
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