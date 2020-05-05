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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde cep tipi dezenfektan üretimi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:19:56 -
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde cep tipi dezenfektan üretimi

BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (BETUM) Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının formülasyonunda ürettiği el dezenfektanları kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı koordinasyonunda BETUM bünyesinde oluşturulan komisyon, dezenfektan üretimi gerçekleştiriyor.

İlk etapta Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının formülasyonuna uygun 5 bin cep tipi dezenfektan üretildi.

Dezenfektanlar, Yükseköğretim Kurumu, Bolu Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Bolu Belediyesi, Bolu Adliyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Müftülüğü, PTT ile sanayi kuruluşları ve üniversitenin tesislerinde misafir edilen hemşirelere dağıtılmaya başladı.

BAİBÜ üretimi dezenfektanların halkın kullanımına sunulması amacıyla bazı ilçe belediyelerine de teslim edildiği belirtildi.

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