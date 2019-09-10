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Bolton'ın görevden alınmasında "Taliban" iddiası

Amerikan medyası, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Başkan Donald Trump ile dün gece Taliban görüşmelerine ilişkin yaşadıkları tartışmanın ardından görevden alındığını iddia etti- Öte yandan, görevden alınan Bolton'ın yerine vekaleten yardımcısı Charlie Kupperman'ın geleceği ifade edildi

10 Eylül 2019 Salı 20:43
Bolton'ın görevden alınmasında "Taliban" iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden almasında, ABD ile Taliban görüşmeleri konusundaki fikir ayrılığının etkili olduğu iddia edildi.

Amerikan haber kanalı CNN'in haberine göre, Başkan Trump ve Bolton dün gece büyük bir tartışma yaşadı.

Konuya yakın kaynaklar, tartışmanın Trump'ın Camp David'de Taliban liderlerini ağırlama planı üzerine olduğunu vurguladı. Tartışmanın telefon üzerinde mi, yoksa yüz yüze mi olduğu konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı.

- Bolton'ın yerine yardımcısı bakacak

Öte yandan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Bolton'ın koltuğuna vekaleten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Charlie Kupperman'ın getirileceğini açıkladı.

Gidley ayrıca, Bolton'ın görevden alınmasında sadece Taliban konusunun değil, birçok konunun etkili olduğunu, ancak detaylara girmeyeceğini kaydetti.

Trump'ın, Bolton'ın koltuğuna kalıcı olarak oturacak ismi ise gelecek hafta açıklaması bekleniyor.

Trump bu sabah yaptığı açıklamada, Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirterek, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump ile Bolton'ın özellikle İran ve Venezuela konularında fikir ayrılığı yaşadıkları biliniyordu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:43
  1. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı
  2. Charlie Kupperman
  3. Jhon Bolton

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