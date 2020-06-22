Bolton, Trump'ı Putin'le neden yalnız bırakmaktan endişelendiğini açıkladı

ABD’de Trump yönetiminin, gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle basımının durdurulmasını istediği, ancak savcının bu talebi reddetmesiyle yarın piyasaya çıkacak olan kitabının medya tanıtımı çerçevesinde ABD News’e röportaj veren John Bolton, birçok eski danışman gibi eski patronu Donald Trump hakkında ‘içinde tuttuklarını’ söyledi.

Röportajda Bolton bir soru üstüne, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin görüşmelerine derinlemesine hazırlanıyor. Karşısındakileri, konuştuğu kişileri iyi tanıyor. Söylemek istedikleri üstüne, elde etmek istedikleri üstüne düşünüyor” dedi ve ekledi: “Sanıyorum ki bu hazırlanmışlık, titizlik ve planlama seviyesi, Trump için uygun olan bir şey değil. Onunsa (Putin) her daim bir planı var ve bu planını izliyor da.”

Eski danışman Bolton sözlerine şöyle devam etti:

“Karşınızda, kendi hayat anlayışını Rusya’nın stratejik pozisyonu haline getiren Putin gibi birisi varsa; buna karşılık (sizin elinizde de) bu tip şeyler hakkında okuma yapmaktan, öğrenmekten haz etmeyen bir Donald Trump varsa, bu Amerika için içinde bulunulması zor bir pozisyondur.”

Öte yandan Bolton, 2018’deki Helsinki görüşmelerinde Trump’ı Rusya lideri ile baş başa bırakmak istemeyişini de bir nevi eski patronunun ‘plansızlığıyla’ açıkladı:

“Ne diyecekti, bilmiyorduk. Ancak kitapta da anlattığım üzere baş başa görüşmede istenmedik bir şey yaşanmadığına eminim. Bunun anlamı, toplantıdan yara almadan ayrılabildiğimizdir. Tabii ki de bunun Amerikan çıkarlarını bir üst seviyeye ilerleten bir şey olduğu söylenemez.”

Bolton, Beyaz Saray’dan geçen eylülde ayrılmıştı. O dönem istifa kararını kendisinin aldığını söymemişti, ancak eski patronu Trump, Bolton’ın işine son verildiğinde ısrarcıydı.

Nitekim Bolton ABC televizyonuna röportajında kitabında bu birbirini tutmayan beyanlara da değindiğini söyledi ve Trump’ın, kendisinin işten ayrılış biçimi hakkında doğruları söylemediğini belirtip ekledi:

“Üstelik bu ilk (yalan söyleyişi) değildi.”