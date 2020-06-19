Bolton Pompeo’nun Trump’la nasıl dalga geçtiğini açıkladı

Ağustos 2018'de Beyaz Saray'daki bir toplantıda Trump'ın Venezuela'yı "ABD'nin bir parçası olarak gördüğünü" söyleyen Bolton, bu sebeple ülkeye asker gönderip işgal etmeyi talep ettiğine kitabında yer veriyor.

Bu önerisi kabul görmeyince yaptırım kararı alınıyor.

529 sayfalık kitabın bir kopyasına ulaşan Washington Post gazetesine göre, Mayıs 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'yu, Trump'ın 2016'daki seçimde rakibi olan Hillary Clinton'a benzetti. Bolton bunu "Putin, Sovyet tarzı propoganda yaparak Trump'ı kandırmayı başardı" diyerek anlatıyor ve Trump, bu tarihten sonra Venezuela'ya ek yaptırım kararı alırken daha yumuşak davranıyor.

Bolton, Trump'ın Putin'le inişli çıkışlı ilişkisine ve ABD Başkanı'nın neden Putin'e büyük bir sempati duyduğuna dair detaylara girmiyor. Ancak 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerine Rusların müdahil olduğuna dair istihbarat raporlarını hiçe sayarak Temmuz 2018'deki Helsinki zirvesinde Putin'i desteklediğini hatırlatıyor:

"Beyaz Saray'a döndükten sonra Kelly beni uyardı. 'Buradan çıkmayı ne kadar istediğimi tahmin edemezsin. Hiç böyle bir başkan gördün mü?' dedi."

'Finlandiya Rusya'nın bir parçası mı?'

Kitaba göre Trump'ın coğrafya ve uluslararası ilişkiler konusundak "bilgisizliği" Venezuela'yla sınırlı kalmıyor.

Buna göre Trump, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'le bir görüşmesinde, "Siz nükleer güç müsünüz?" diye sordu. Bir başka toplantıda Finlandiya'nın Rusya'nın bir parçası olup olmadığını sordu. Ayrıca Trump, yine Bolton'ın iddiasına göre, Afganistan'ın görevdeki cumhurbaşkanıyla eski cumhurbaşkanlarını sıklıkla karıştırıyordu.

Bolton'a göre Trump'ın çevresi, kendisini arkadan eleştiren danışmanlarla dolu. Hatta Bolton, bir toplantı sırasında Trump Kuzey Kore'yle başlayan müzakere süreciyle ilgili konuşurken Pompeo'nun kendisine "Tamamen saçmalıyor" yazılı bir not uzattığını da yazıyor.

Washington Post gazetesine göre Bolton, Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü John Kelly, istifa etmeye karar verdiği süreçte çevresine "Ya Trump'ın karar verme yöntemiyle 11 Eylül saldırıları gibi ciddi bir krizle karşılaşırsak?" dediğini de yazdı.

Gazeteye göre Trump, haber kaynaklarını açıklamaları için gazetecilerin de hapisle cezalandırılması gerektiğini savunuyor. 2019'da New Jersey'de yakın çevresiyle toplantı yapan Trump, gazeteciler için "Bu insanlar ceza infaz edilmeli. Hepsi pislik" ifadelerini kullandı.