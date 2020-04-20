Bolsonaro'dan Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasını isteyen Brezilyalı göstericilere destek

ANKARA (AA) - Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tutumu nedeniyle eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki kısıtlamaların kaldırılması için gösteri düzenleyenlere destek verdi.

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro başkent Brasilia'da ordu karargahı önünde toplanan yüzlerce göstericiye seslendi.

Göstericileri bireysel özgürlükleri savunan "vatanseverler" olarak nitelendiren Bolsonaro'nun maske veya eldiven takmadığı, ara sıra ise eliyle ağzını kapatarak öksürdüğü görüldü.

Tecrit uygulamalarına son verilmesini isteyen göstericilerden bazılarının, Brezilya Kongresi ve Yüksek Mahkemesinin kapatılması çağrısı yapan pankartlar taşıması, bazılarının da Kovid-19 kriziyle mücadele işini ordunun ele almasını talep etmesi dikkati çekti.

Bolsonaro'nun gösteriye destek vermesi, kendisini eleştirenler tarafından "provokatif" bir davranış olarak değerlendirildi.

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia, Twitter hesabında "Tüm dünya koronavirüse karşı birleşti ama bizler Brezilya'da koronavirüs ve otoriterlik virüsüyle mücadele etmek zorundayız. Temsilciler Meclisi adına, diktatörlüğü savunan tüm eylemleri reddediyorum." paylaşımını yaptı.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı geçen hafta görevden almıştı.

Salgını küçümseyen ve Kovid-19 tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Bolsonaro'nun, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının göz önüne alınmasını savunan Mandetta ile son zamanlarda anlaşamadığı ifade ediliyordu.

Brezilya Devlet Başkanı Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş, ülkesinde karantina ilan eden valileri eleştirmiş ve sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

