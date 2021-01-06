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Dünya Bolsonaro'dan ilginç 'Kovid-19' açıklaması
Dünya

Bolsonaro'dan ilginç 'Kovid-19' açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı en iyi aşının virüsün kendisi olduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 23:58:00 -
Bolsonaro'dan ilginç 'Kovid-19' açıklaması

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Brezilyalı lider sosyal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında, Kovid-19 salgınıyla ilgili yine tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Sao Francisco do Sul'da destekçileriyle bir araya gelen Bolsonaro, kendisine maske hediye eden bir vatandaşa, "(Maske) Kullanmıyorum ama, sorun yok. Ben en iyi aşıyı oldum. Bu virüsün kendisiydi." dedi.

Kovid-19'un kendisinde herhangi bir yan etkiye yol açmadığını da dile getiren Bolsonaro'nun yanı sıra birçok destekçisinin maske takmadığı görüldü.

Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla bilinen Bolsonaro Temmuz 2020'de Kovid-19'a yakalanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı, Kovid-19 aşısına güvenmediğini "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin." sözleriyle dile getirmişti.

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