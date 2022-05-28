Bolonez soslu makarna tarifi: İtalyan mutfağından nefis makarna
Bolonez sos, özellikle makarnayla özdeşleşmiş bir sos çeşididir. Bolca domates, sarımsak ve kuru soğandan yapılır. İtalya'nın Bologna şehrinden geliyor. Kıyma ve salçanın birleşimiyle ortaya adeta bir şölen çıkıyor! Bolonez soslu makarna tarifi nasıl yapılır?
Bolonez soslu makarna tarifi
Malzemeler
- 300 gram kıyma
- 2 adet domates
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 1 adet havuç
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 su bardağı su
- Tuz
- Karabiber
- Nane
Bolonez soslu makarna nasıl yapılır?
Öncelikle domatesleri küp küp doğrayın. Ardından havuçları rendeleyin. Tavanın içerisine zeytinyağı dökün ve kızmasını bekleyin. Sonra havucu ekleyin ve kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine kıymayı ilave edin ve kavurma işlemine devam edin. Sonrasında salça ve domatesleri ekleyin. Sosun içerisine haşlanmış makarna suyu ekleyin. Ardından baharatları ekleyin. Güzelce karıştırın. İşte makarnamız servise hazır. Herkese afiyet olsun!
Bolonez soslu makarna kaç kalori?
1 Porsiyon (Orta) Bolonez Soslu Makarna 418,53 kaloridir. Bolonez Soslu Makarna içeriğinde 65,72 Karbonhidrat(g), 17,51 Protein(g), 8,69 yağ(g), 1,26 lif(g), 161,69 Sodyum(mg), 455,45 potasyum(mg), 55,92 Kalsiyum(mg), 66,31 A Vitamini(ui), 17,07 C Vitamini(mg), 2,56 ve Demir barındırır.