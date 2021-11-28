Bolonez sos tarifi, nasıl yapılır?
Çatala doladığımız spagettilerin arasında kalan kıymalı sos çok lezzetlidir tavsiye ederiz.
Bolonez Soslu Spagetti Tarifi İçin Malzemeler
Spagetti için:
- 1paket
- 1litresu
- 1tatlı kaşığıtuz
- 1yemek kaşığızeytinyağı
Bolonez Sos için:
- 300gramkıyma
- 1adet orta boysoğan
- 1adet orta boyhavuç
- 2adet orta boydomates
- 2dişsarımsak
- 2yemek kaşığızeytinyağı
- 1tatlı kaşığıdomates salçası
- 1/2su bardağısu
- 1çay kaşığıtuz
- 1çay kaşığıkarabiber
Spagetti için:
Suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine makarnayı, tuzu ve zeytinyağını atın. Makarna istediğiniz pişme seviyesine geldiğinde 8-10 dakika sonra süzün.
Bolonez Sos için:
Soğanı ve domatesi küp küp doğrayın. Havucu rendeleyin.
Tavaya zeytinyağı koyup kızdırın. Kızdırdığınız tavanın içinde soğanı ve ardından havucu ekleyip kavurun.
Kavrulan sebzelerin üzerine kıymayı da ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Kıyma kavrulduktan sonra salçayı ve domatesi ekleyip pişirmeye devam edin.
Makarnayı haşlarken ayırdığınız suyu, tuzu ve karabiberi de ekleyip sos kıvamı alınca altını kapatın. Sosu, haşladığınız spagettinin üzerine döküp karıştırın ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.