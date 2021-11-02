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Spor Bologna, Cagliari'yi 2-0 mağlup etti
Spor

Bologna, Cagliari'yi 2-0 mağlup etti

Bologna ile Cagliari İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında karşılaştı. Bologna mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 05:21:00 -
Bologna, Cagliari'yi 2-0 mağlup etti

Stadio Renato Dall'ara stadında oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna 2-0 kazandı.

Bologna'ya galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada De Silvestri ve 90+6. dakikada Arnautovic kaydetti. Cagliari'de takımın Uruguaylı oyuncusu Martin Caceres 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Bologna puanını 15'e yükseltirken, Cagliari 6 puanda kalarak son sırada kalmaya devam etti.

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