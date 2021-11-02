Bologna, Cagliari'yi 2-0 mağlup etti
Bologna ile Cagliari İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında karşılaştı. Bologna mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
Stadio Renato Dall'ara stadında oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna 2-0 kazandı.
Bologna'ya galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada De Silvestri ve 90+6. dakikada Arnautovic kaydetti. Cagliari'de takımın Uruguaylı oyuncusu Martin Caceres 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bologna puanını 15'e yükseltirken, Cagliari 6 puanda kalarak son sırada kalmaya devam etti.