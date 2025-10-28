Bölgeyi ayağa kaldıran sözler! Uzman 4 il için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı
Balıkesir Sındırgı’da dün akşam yaşanan 6.1’lik deprem, çevre illerde de endişeye yol açarken akademisyenlerden peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Uşak Deprem Kümesi’ne dikkat çekerek bazı fay hatlarında birikimin arttığını söyledi ve 4 il için 7 büyüklüğünde deprem riski bulunduğunu ifade etti. Deprem gerçeği karşısında devlet tüm imkânlarıyla sahada teyakkuzda beklerken, muhalefet kanadının yine panik üzerinden siyaset yapmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin derinliği 5.9 kilometre olarak kaydedilirken, sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Şiddetli deprem vatandaşları tedirgin ederken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Sındırgı depremi sonrası 'Uşak Deprem Kümesi'ni işaret etti.
"BURASI KANSER GİBİ BÜYÜYOR"
Yaşanan büyük deprem sonrası sosyal medyada açıklama yapan Bektaş, "Uşak Deprem Kümesi kanser gibi büyümeye devam ediyor.
Deprem, 10 Ağustosta olan M 6,1 depreminin oluşturduğu artçı mikro deprem kümesi içinde gelişmiştir.
Deprem güneydoğuya doğru ilerlese de Uşak fay bloğu bütünüyle gerilmeyle yüklenmiştir. Dikkat !" ifadelerini kullandı.
"BU 4 İLDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"
4 ili işaret eden Bektaş,
"Bölgedeki gerilmeyle yüklenmiş fayların yerlerini gösterebilir. Kırılma eşiğinde olabilecek Manisa-Balıkesir-Uşak-Kütahya illeri ve çevresindeki bu faylar 6-7 büyüklüğündeki depremlerle tetiklenebilir."
ifadelerini kullandı.
