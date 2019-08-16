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Bölgenin tuz ihtiyacı Malazgirt’ten

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Aktuzla köyündeki tesiste yılda üretilen yaklaşık 12 bin ton tuzla bölgenin ihtiyacı karşılanıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:46
Bölgenin tuz ihtiyacı Malazgirt’ten

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Aktuzla köyündeki tesiste yılda üretilen yaklaşık 12 bin ton tuzla bölgenin ihtiyacı karşılanıyor.


Türkiye’nin en büyük doğal kaynak tuz üretimi tesisleri arasında bulunan Aktuzla Tuz Üretim Tesisi’nde günde yaklaşık 120, yılda ise 10 ile 12 bin ton tuz üretiliyor. Doğal tuz üretiminin yapıldığı tesis, dünyanın doğal kaynak suyundan elde edilen tuz tesisleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bölge ekonomisinde önemli bir yeri olan tesiste çevre köylerden yaklaşık 80 işçi istihdam ediliyor.


Tesiste çalışan işçiler, sabahın erken saatlerinde havuzlarda oluşan tuzu fırçalarla toplayarak istifliyorlar. Bir günde 120 ton, bir yılda ise 10 ile 12 bin ton tuz ürettiklerini söyleyen İşletme Sahibi Mehmet Şahin Yeler, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne tuz verdiklerini belirtti. Havaların iyi gitmesi halinde bu sene hedefledikleri üretime ulaşacaklarını vurgulayan Yeler, "Burada havanın durumuna göre değişiklik gösteriyor, yaklaşık olarak 10 ile 12 bin ton civarında yıllık üretimimiz mevcut” dedi.


Günde ortalama 200 tane kristalize havuz boşalttıklarını dile getiren Yeler, “Her bir havuzda ortalama 750 ile 800 kilogram gibi bir tuz üretimimiz var. Günlük üretimimiz 120 tonun üzerindedir. Çıkarmış olduğumuz bu ürünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya satıyoruz. Sanayi tuzu olarak satıyoruz. Çok kaliteli bir tuzdur. Yapmış olduğumuz çeşitli analizler vardır. Yüzde 98’i sodyum klordur, yüzde 2’si magnezyumdur. Ful bir tuzdur. Dünyada benzer bir örneği yoktur. Ben analizlerini Almanya’da yaptırdım, çok sağlıklı bir tuzdur” şeklinde konuştu.


Tesislerden tuz almaya gelen vatandaşlardan Ercan Güven ise, çok kaliteli bir tuz olduğu için tercih ettiklerini söyledi.


Tesisin paketleme bölümünde çalışan işçilerden Mehmet Bülbül de, burada üretilen tuzu çevre il ve ilçelere gönderdiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:46
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