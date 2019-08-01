Amasya’nın Suluova ilçesinde bölgenin en büyük mesire ve piknik alanı olacak olan "Yedikır Sosyal Dinlenme Tesisleri"nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Suluova Belediye ekipleri tesisin bulunduğu bölgede çevre düzenleme, çim ekme ve havuz çevresinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. “Millet Bahçesi” proje çalışması yürüttüklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Projemiz tamamlandığında inşallah 300 bin metre karelik bu bölgenin en büyük millet bahçesini Suluovamıza kazandırıyoruz. Proje neticesinde bu doğa harikası mesire alanı Orta Karadeniz Bölgesi iç turizmine hitap edeceğine inanıyoruz. Ayrıca belediye olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından hibe almak suretiyle buradaki misafirhaneyi konaklamaya açıyoruz. Yüzme havuzunu atıl durumdan kurtarıp, yeniden halkın kullanımına açıyoruz. Burası aynı zamanda bölgenin en büyük mesire ve piknik alanı olup girişler ücretsizdir. Yaz döneminde birçok il ve ilçeden 5 bin kişinin ziyaret ettiği bu alan gerek yeşil tabiat alanı gerek sosyal ve sportif alanları ve gerekse de bol oksijenli temiz havası ile her geçen yıl büyük rağbet gören, insanların hem dinlendiği ve hem de eğlendiği Yedikuğular Kuş Cenneti bölgemizde ki bu eşsiz güzellikler ve potansiyel ülkemiz iç turizmine daha etkili ve verimli hizmet verecektir. Yerel dokuyu ön plana çıkaran anlayışla proje çalışmaları yürütülüyor. Özellikle aile ve çocuklara yönelik aktivitelere ve sosyal alanlara ağırlık verilecek olup tamamlandığında ülkemiz iç turizminin önemli bir yükünü kaldıracak. Proje sayesinde atıl durumda kalmış Yedikır Sosyal Tesislerimizin onarımlarını yaparak, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı, endemik bitki gözlemciliği, sportif olta balıkçılığı, bisiklet ve doğa yürüyüşü faaliyetlerinin yapılmasına olanak tanıyacak koruma, kullanma dengesi ile sürdürülebilir bir alternatif turizm cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

Başkan Üçok, hedeflerinin Yedi Kuğular Kuş Cenneti bölgesini Türkiye’ye mal etmek ve ulusal bir turizm potansiyeline kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.