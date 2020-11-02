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Dünya Bölgeden yeni haber! Rus savaş gemisi Akdeniz’e doğru yola çıktı
Dünya

Bölgeden yeni haber! Rus savaş gemisi Akdeniz’e doğru yola çıktı

Rusya’ya ait bir savaş gemisinin, Suriye'nin batısındaki Tartous limanından Akdeniz’e doğru çıktığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:32:00 -
Bölgeden yeni haber! Rus savaş gemisi Akdeniz’e doğru yola çıktı

Rus Kuzey Filosu basın bürosundan bir muhabir, bu filoya ait savaş gemisi grubunun bakım çalışmalarını tamamladığını, ikmallerini yenilediğini ve Pazar günü Suriye'nin batısındaki Tartous limanından gittiğini açıkladı.

Açıklamalarda, ‘’Albay Stanislav Varik liderliğindeki Kuzey Filosuna ait bir grup gemi, Suriye'nin Tartous limanındaki Rus Deniz Lojistik Merkezi'nden Akdeniz'e doğru yola çıktı’’ denildi.

Bahsi geçen Rus denizcilik grubu, Akdeniz sularında biraz zaman geçirecek, ardından ana istasyonuna geri dönecek.

Büyük denizaltı karşıtı gemi "Amiral Kulakov" 2020'nin sonunda uzun deniz yolculuğunu tamamlayacak.

Söz konusu gemi Ağustos ayının başından beri Akdeniz sularında bulunuyor. Gemi yaklaşık 22.000 deniz mili yol kat etti.

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