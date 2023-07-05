Bölgeden resmen fışkırıyor! Altının petrol denizi olduğu açıklandı! Cudi ve Gabar'ı katlıyor

Terörün kökünün kurutulduğu bölgeler ekonomik ve toplumsal anlamda yeniden hayat buluyor. Bölgede yapılan petrol arama çalışmaları önemli neticeler veriyor. Cudi ve Gabar'ın ardından TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" diyerek arama faaliyetlerinin hızla sürdüğünü vurguladı. Bölgedeki petrol çalışmalarını yerinde inceleyen Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şırnak-Van sınırında bulunan 'Kör Kandil-1' kuyusunda çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek yeni müjdelerin yolda olduğunu ifade etti. Donat, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Geçit vermeyen Kato Dağı... Yüksekliği 2 bin 900 metre... Şırnak-Hakkâri sınırında. Dağın eteğindeki Faraşin Yaylası... 2 bin 650 metre... Bir doğa harikası... Çiçek tarlası.

Yaylanın ortasında Yamaçaltı 1 kuyusu... Sondaj devam ediyor

TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" diyor:

- Kato'daki petrol rezervi Cudi Dağı'ndan, Gabar Dağı'ndan kat kat fazla.

Faraşin Yaylası... Binbir çeşit çiçek... Şırıl şırıl akan dere... Ve derenin yanında sondaj kulesi... 7/24 mesai... Hedef 3 bin metre derinliğe, petrol denizine inmek.

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Bölgede... 40 yıldır terör olayları yaşanıyor.

Batı... Terörü destekliyor... Paraysa para... Silahsa silah.

Türkiye'nin, kendi sınırları içindeki petrol denizine ulaşması istenmiyor.

Şimdi... Bölgeye huzur gelince... TPAO, dağları deliyor... Türkiye'yi yerli ve milli petrolle buluşturuyor.

Gurur duyulacak bir olay... Büyük başarı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Gabar Dağı'nın tepesi... Şehit Aybüke Yalçın 1 kuyusu.

Sondaj başlarken... Hedef, "75 günde petrole ulaşmaktı".

Ama... Zamana karşı yarış... Ekipler öylesine çalıştılar ki... 56 günde hedefe ulaşıldı.

Şimdi... Bu kuyunun petrolü sisteme akıyor.

Ve... 1.5 kilometre uzaklıkta yeni bir sondaj... Şehit Aybüke Yalçın 2 kuyusu... Sondaj çalışmaları 20 Mayıs'ta başladı... Araştırmalar, 3 bin 150 metrede petrol olduğunu gösteriyor.

Hedef... "77 günde petrolü çıkarmak."

Ve... Yine zamana karşı yarış... Herkesin arzusu programlanan tarihten önce Türkiye'ye yeni bir müjde vermek.

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Şırnak-Van sınırında... Gabar Dağı'nda... Yeni bir kuyu daha...

Kör Kandil 1 kuyusu. Kuyu... Sınırın Şırnak tarafında... Van'ın Çatak ilçesi yakınında.

Yakında... Müjde gelebilir. Yine Şırnak... Silopi ilçesi... Çalışmalar gösterdi ki, yerin altı petrol denizi.

Öyleyse... "Bismillah... Hayırlı olur inşallah."

Kurban kesiliyor... Sondaj çalışmaları başlıyor.”