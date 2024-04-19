Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Türkiye'ye tarihi bir müjde daha verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi heyecanlandıran bir petrol müjdesi verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, televizyon programında petrol arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar, "Enerji politikasında ciddi değişiklikler yaptık. Gabar, Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi. Günlük üretim 40 bin varili geçmiş durumda. 2024 yılı bitmeden hedefimiz 33 kuyunun 95'e çıkması. Yıl sonu hedefimiz Gabar'ın 100 bin varil üretimine ulaşmak. Bu hedef gerçekleşmesi sonrası Türkiye günlük 200 bin varil üreten ülke haline gelecek." dedi.