Bölgeden petrol fışkırmaya başladı! Su seviyesinde bulundu, herkes şokta

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan 'Çukurova 7' isimli petrol arama kuyusunda çalışmalar tamamlanarak 500-600 metreden petrol çıkarılmaya başlandı. Bu gelişme Adana'da büyük heyecana neden oldu. Petrol çıkarılan tarlanın sahibi Orhan Buhur, 'Köyümüzün adı dünyada duyuldu. Soysallı köyü dediğin zaman ‘petrol köyü' diyorlar. Ceyhan'ımız petrol başkenti olsun.' ifadelerini kullandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalışmaların devam ettiği petrol sahasında 'Çukurova 7' isimli kuyusundan su seviyesinde petrol çıkarılmaya başlandı.

Ceyhan'a bağlı Soysallı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10' isimli araştırma sahalarında petrol çalışmaları sürüyor. Daha önce Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli petrol kuyularında petrol çıkarılmaya başlanmış ve çıkarılan petrolün yüksek kaliteli olduğu değerlendirilmişti. Alanda çalışmalar genişletilirken 'Çukurova 7' isimli petrol arama kuyusunda da çalışmalar tamamlanarak 500-600 metreden petrol çıkarılmaya başlandı.

Petrol çıkarılan tarlanın sahibi Orhan Buhur, "Çukurova 1 isimli kuyudan petrol çıkarıldıktan sonra buralarda aktif şekilde keşif kuyuları açılmaya başlandı. 14 tane kuyu yeri belirlendi. 5 tanesi yapılmış durumda 3 tanesi üretimde. 2 tanesi daha haftaya üretime geçecek. Buralardan 500-600 metrede su sondajı gibi petrol alınıyor. Burada faaliyet hızlandı. Bulunan petrol sıvı, masrafsız bir petrol. Bu nedenle kuyular çoğaldı. 2022-2023 yılı Soysallı köyümüz için uğurlu bir yıl olacak" diye konuştu.

Petrol bulunduğu için çok sevindiklerini ifade eden Buhur, "Köyümüzün adı dünyada duyuldu. Soysallı köyü dediğin zaman 'petrol köyü' diyorlar. 7 numaralı kuyudan da çıktı petrol. Burada kamp kurulsun. Ceyhan'ımız petrol başkenti olsun. Bu durumdan çok mutluyuz" dedi.