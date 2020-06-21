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Dünya

Bölgedeki kaynaklar gerilimi tüm dünyaya duyurdu! Ukrayna resmen havan toplarıyla vurdu

Bölgedeki kaynaklar, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bazı bölgeleri için hareket geçtiğini belirtti. Ukraynalı askerlerin Nijniy Lozovoy ve Donetsk yerleşimlerine 120 ve 82 mm'lik havan toplarıyla ateş açtığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:22:00 -
Bölgedeki kaynaklar gerilimi tüm dünyaya duyurdu! Ukrayna resmen havan toplarıyla vurdu

Ukrayna ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bazı bölgeleri için harekete geçti.

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinden Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Nijniy Lozovoy ve Donetsk yerleşimlerine 120 ve 82 mm'lik havan toplarıyla ateş açtığı belirtildi.

Donetsk haber ajansı, JCCC'deki Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilciliğine dayandırarak verdiği bilgiye göre, Ukrayna güvenlik güçleri ayrıca Donetsk’in kuzeyindeki Jabiçevo köyü, Yasinovataya ve Gorlovka banliyölerine de top atışları düzenledi.

Ukrayna Nisan 2014’te tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne askeri operasyon başlattı. 2014’ten beri süren çatışmalar 13 bin kişinin ölmesine neden oldu.

Donbass’taki durumun çözümü ile ilgili müzakereler, 2014’ten bu yana Belarus’un başkenti Minsk’te toplanan Temas Grubu tarafından sürdürülüyor. Temas Grubu şimdiye kadar gerilimin azaltılması ile ilgili adımları belirleyen 3 belge kabul etmiş olmasına rağmen tarafların arasındaki çatışmalar hala devam ediyor.

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