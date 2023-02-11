Bölgedeki ekipler açıkladı! Bakliyat değil konserve yollayın

Türkiye deprem sonrası yaraları sarmak için yurtiçi ve yurtdışından tek yürek olurken, yardımlar batıdan doğuya, kuzeyden güneye sel gibi aktı. Ancak uzmanlar ve bölgedeki yetkililer lokal bazlı güncel ihtiyaç listeleri hazırlanmadan, kıyafet, bakliyat gönderilmemesi konusunda yardımseverleri uyarıyor. Artık yerleşim hazırlıkları için gerekli olan çadır, naylon, küçük tüp, uyku tulumu, yatak, minder, yer matı, el feneri gibi malzemeler talep ediliyor. Arkadaş gruplarıyla deprem bölgelerine giden gönüllülerin, ilave yük oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Onların da Yemek, ısınma, barınma ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bunun yerine her bölge için ihtiyaç duyulan insan gücünün, inşaat ustası, elektrikçi, tesisatçı, çocuk gelişimci, psikolog, pedagog gibi, belirlenerek talep üzerine gidilmesi gerekir” uyarısı yapıyorlar.

KOLİLER KARLAR ÜZERİNDE

Yardım kolilerinin karlar üzerine atıldığı, tarumar giysi yığınlarının içinden depremzedelerin kendilerine uygun bir kıyafet bulmak için koli karıştırma görüntüleri, yardımı gönderen vatandaşların içlerini acıttı. Binbir emekle, sevgiyle hazırladıkları, yaşam umudu olsun, duygusuyla içlerine kokulu sabunlar, el kremleri, tokalar, tırnak makasları, oyuncaklar koydukları kolilerin etrafa savrulmuş görüntüleri yardımların sistematik dağıtımının önemini ortaya koydu.

YARDIMLAR ZAMANA YAYILSIN

Sosyal medya gruplarında yazan afet ve lojistik uzmanlarının şu uyarıları dikkat çekiyor:

* Her yer iki lokma yenilip atılmış gıda artıklarıyla dolu, artık israf boyutuna gittiği için yardımlara yeni bir yöntem bulunmalı.

* Başka illerden gelen yardımların sürekliliği sağlanarak, sistematik bir süreç yönetilmeli.

* Bir kerede gönderilip, vicdan rahatlatan yardımlar kaynak israfı yaratırken, bunun yerine ihtiyaca ve zamana yayılan organizasyonlar yapılmalı. Çünkü çok büyük bir yıkım var ve bu onarım süreci uzun sürecek.

* Bekleyen ürünler tasnif edilip, talebe göre gönderilmeli.

* Şehir girişlerinde 6 bin yardım TIR’ı, gönüllü araçları, trafiği tıkamış durumda. Ambulans, kurtarma ekipleri, iş makineleri ihtiyaç noktalarına ulaşamıyor.



* Çabuk bozulacak gıda yardımları çöpe gidecek, bunun yerine zamana yayıp hafta hafta gönderim sağlanmalı. Çünkü bu insanlar daha haftalarca yardıma ihtiyaç duyacak.

ÇADIR VE NAYLONA İHTİYAÇ VAR

Bölgeye konteyner, seyyar tuvalet, jeneratör, mazot, çadır, çadır içi soba, ısınma malzemesi, acil durum matı, battaniye, odun, kömür, yer matı, yatak ile çadır yapmak için branda, kereste, kalın ip, yastık, yorgan, çarşaf gönderilebilir. Pil, el feneri, powerbank, naylon, büyük çöp poşeti, bebek maması/devam sütü (son kullanım tarihlerini lütfen kontrol edin), ısıtıcı, sokak hayvanları için yem gönderilebilir.

Erzurum’da kadınlar 50 kişilik bir ‘örgü timi’ kurdu. Gönüllü kadınlar, vardiyalı olarak 24 saat aralıksız el emeği göz nuru dökerek depremzedelerin üşümemesi için atkı, bere, içlik, eldiven ve patik örüyor. Palandöken İnovasyon Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Işılay Çakır, “Depremzedeler afete uykuda yakalandığı için üstlerindeki kıyafetler onları ister istemez üşütüyor. Enkazın dışında olanlar bile üşüyor. Çünkü bölgede hem kar yağışı hem de soğuk hava etkili. Biz de tüm siparişlerimizi iptal edip depremzedelerin bu zor günü sıcak geçirmeleri için atkı, bere, içlik, eldiven ve patik örmeye başladı. İlmek ilmek işlenen kıyafetleri bölgeye yardım götüren araçlara teslim ediyoruz. Umarım gönderdiğimiz malzemelerle bir nebze olsun yüreklerine dokunmuş oluruz” diye konuştu.