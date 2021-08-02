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Dünya Bölgede yeni kriz patlak verdi! Taliban mevzilerine yağdırdılar
Dünya

Bölgede yeni kriz patlak verdi! Taliban mevzilerine yağdırdılar

Afganistan’dan çekilmesi gündeme gelen ve uzun süre konuşulan ABD, Taliban mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 14:34:00 -
Bölgede yeni kriz patlak verdi! Taliban mevzilerine yağdırdılar

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah şehrinde ABD birliklerinin Taliban mevzilerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin, Leşkergah şehrinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Taliban mevzilerine yönelik saldırıda 7 militanın öldürüldüğünü ifade eden Aman, örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği bilgisini paylaştı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle yabancı birliklerin ülkeden çekilme süreci devam ediyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

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