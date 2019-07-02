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Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor

Darbeci general Hafter'in Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerinin ardından bölgede gerilim tırmandı.Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e göre, Libya ile Türkiye arasından deniz sınırı anlaşmasının masaya gelmesi halinde GKRY’den Yunanistan’a uzanan işgal hattına 'Türk Kalkanı' indirilmiş olacak

02 Temmuz 2019 Salı 08:08
Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor

ABD destekli 'Arap Baharı' adı altında gelen 'kışta' lideri Kaddafi'yi deviren ve o günden bu yana iki yakası bir araya gelmeyen Libya'da sular durulmuyor. Ülkedeki krizin en önemli aktörü General halife Hafter'in Türkiye’ye adeta 'savaş ilanı' anlamına gelen açıklamalarının ardından tansiyon daha da yükseldi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e göre Türkiye, Libya’da sadece BM ile aynı gruba destek vermenin ötesinde de adımlar atmalı. Gürdeniz, Libya ile Türkiye arasından deniz sınırı anlaşmasının masaya gelmesinin Doğu Akdeniz'de kendince adımlar atmaya çalışan Yunanistan'da 'deprem etkisi' yapabileceğine işaret etti. Eğer bu anlaşma hayata geçirilirse, GKRY’den Yunanistan’a uzanan işgal hattına 'Türk Kalkanı' indirilmiş olacak.

Sahip olduğu zengin yeraltı kaynaklarıyla 'batı'nın her zaman ilgi odağı olan Libya’da 42 yıllık Kaddafi yönetimin 'bahar' görünümlü darbeyle indirilmesinin ardından Libya bir türlü düzlüğe çıkamadı.

Ülkenin yönetimi hem de ekonomik kaynakları rakip gruplar arasında bölünmüş durumda. Ülkenin doğusunda, Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi, başkentte ise Trablus merkezli Ulusal mutabakat hükümeti ortaya çıktı. Ülkedeki yüzlerce irili ufaklı silahlı gruplar ve dış güçler de bu bölünmüşlüğe göre pozisyon aldı.

Türkiye'yi doğrudan hedef aldılar

Libya'da söz sahibi olmak isteyen dış güçlerin sadece siyasi açıdan değil, ekonomik ve askeri açıdan da desteklediği Hafter’in arkasında bulunan ülkeler, Türkiye'nin doğrudan hedef alınması için baskısını her geçen gün artıyor. Hafter'in "Türkiye’ye ait uçar ve yüzer tüm unsurları hedef alacağız, ülkedeki Türkleri tutuklayacağız" şeklindeki 'savaş ilanı' sayılabilecek cümleleri ülkemizden sert tepki gördü.

Peki, Türkiye bu söylemlerin dışında hangi adımları eyleme dökebilir ve bu adımlar özellikle 'Mavi Vatan'ımızı nasıl etkiler? Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz yanıtladı.

"Türkiye'nin deniz jeopolitiğinde Libya çok önemli"

"Libya, Doğu Akdeniz deniz jeopolitiğimizin en önemli unsurlarından biri" ifadesini kullanan Gürdeniz, Doğu Libya’da Sid Barani-Mersa Matruh hattının Fethiye ile karşılıklı kıyıdaşlığının tüm denklemleri alt üst edici nitelikte olduğunun altını çizdi.

Bu gerçekliğin ilk kez Amiral Dr. Cihat Yaycı tarafından 2009 yılında gündeme getirildiğini anlatan Gürdeniz, şunları söyledi:

"Kaddafi liderliğindeki Libya Hükümeti ile konu müzakere edilmişti. Yunanistan’ın o yıllarda emrivakilerine karşı Libya Hükümeti uyanık tutulmuştu. Kaddafi rejimi yıkılınca ülke kontrol dışı kaosa sürüklendi.

Yunanistan, ülkedeki kaos ortamından yararlandı

2014 yılına geldiğimizde Yunanistan’ın emrivaki ile Girit Güneyinde sözde Girit kıta sahanlığında ortak hat kuralı kullanarak Libya'dan neredeyse 39 bin km karelik bir deniz alanı çaldığını gördük. Girit’in Libya'dan bu kadar alanı alması uluslararası deniz hukukuna göre mümkün değil. Ancak ülkede otorite kalmayınca bu durumdan yararlanan Yunanistan, sadece yetki alanı iddia etmekle kalmayıp, bu alanlarda lisans vermeye başladı."

Libya yaşananların hesabını sorabilecek güçte değil

Bugün Yunan devlet adamlarının Girit güneyinde, Libya tarafında verdikleri lisanslarla övünür hale geldiklerini anlatan Gürdeniz, "Tabi Libyalılar bunun hesabını soramıyorlar. Neden? Çünkü donanmaları yok. Ülke paramparça" ifadesini kullandı.

"ABD tarafından desteklenen ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır tarafından silahlandırılan General Hafter, BM tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümetine karşı saldırılarını sürdürüyor" diyen Gürdeniz, Türkiye neler yapabileceğine dair şu görüşleri paylaştı:

Sadece Libya'dan değil Türkiye'den de alan çalındı

"Türkiye’nin Libya’daki varlığının itici gücü, Türkiye ile Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında acilen deniz sınırlandırması anlaşması yapılmasına yönelik olmalı. Zira Libya’dan çalınan 39 bin km karelik alanın aslında Türkiye’den de çalınan alanı kapsadığını söylemeliyiz.

Türkiye ile Libya arasında deniz sınırlandırma anlaşması yapılması Yunanistan’da deprem etkisi yaratacak kadar önemli gelişmedir. Yunanistan için kabustur. O nedenle Türkiye’nin ABD kuklası Hafter rejimine karşı Ulusal Mutabakat Hükümetini desteklemesi sadece BM’nin tanıdığı meşru hükümete destek değil, aynı zamanda Mavi Vatanın geleceğini korumakla eş değer bir hamle.

Provokasyonlara dikkat

Gürdeniz, Osaka G 20 Zirvesi’nden sonra Türkiye üzerinde manipülasyonların artabileceğine işaret ederek, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Rumlar üst üste yaşanan sürpriz Türk hamleleri ile sarsıldı.

Emperyal cephe, Mavi Vatan seferberliğinde iktidar ve muhalefeti ile bütünleşen Türk devlet sistemini zayıflatmak için her yolu deneyecektir.

Gemi personelimizi kaçırmak, algı operasyonu için sahte tehdit videolarını servis etmek, ya da Yunanistan'ı kendilerine yeni vatan olarak seçen çoğunluk FETÖ hainlerinin sosyal medya hesaplarında Yunan istihbarat ajanslarının yönlendirmesi ile yalan haberler üretmesini sağlamak gibi adımlara karşı hazır olunmalı. Somali’de 2008-2015 arasında yaşanan yoğun deniz haydutluğu ile mücadele tecrübeleri Hafter rejimine karşı da kullanılmalı. Dışişleri Bakanlığı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile sınırlandırma anlaşmasını gerçekleştirebilmek için her yolu denemeli" şeklinde konuştu.

'Türk Kalkanı' inecek

Türkiye Libya’daki mevcut muhataplarıyla deniz yetki sınırlandırmasını öngören MEB anlaşması imzalarsa, GKRY’den Yunanistan’a uzanan işgal hattına Türk kalkanı indirilmiş olacak.

Çünkü halen Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ile yaptığı görüşmelerde Doğu Akdeniz enerjisini Avrupa’ya ulaştıracak hat olarak Türkiye ve Libya kıta sahanlığı üzerinden planlamalar yapıyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:08
  1. Libya
  2. Türkiye
  3. Hafter

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