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Dünya Bölgede tansiyon yükseldi! ‘Hazırız’ diyerek hava savunma sistemi kurdular
Dünya

Bölgede tansiyon yükseldi! ‘Hazırız’ diyerek hava savunma sistemi kurdular

Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişini hızla arttırması sonrası başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sistemi kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 10:52:00 -
Bölgede tansiyon yükseldi! ‘Hazırız’ diyerek hava savunma sistemi kurdular

Afganistan'da son zamanlarda şiddetli saldırıların artması ve Taliban ilerleyişinin sürmesi üzerine başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sistemi kuruldu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sisteminin kurulduğunu ve aktif hale getirildiğini söyledi.

Bu sistemin, roketlerin ve kısa menzilli füzelerin engellenmesinde etkili olduğunu ifade eden Aryen, güvenlik güçlerinin canları pahasına ülkelerini savunmaya hazır olduğunu belirtti.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, Afganistan'ı diğer ülkelere bağlayan en önemli köprülerden biri.

Hükümetin iç ve dış politikasında önemli bir yere sahip havalimanı, Afgan halkının can damarı kabul ediliyor.

Afganistan ve Kabil'deki çalkantılı durum nedeniyle havalimanının güvenliği, Afgan Hava Kuvvetleri ve periyodik olarak yabancı askeri kurumlar tarafından sağlanıyor.

Ülkede şiddet olayları devam ediyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını merkezleri dahil ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 205'i geçtiğini savunuyor.

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban, yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar 2015'te de ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.

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