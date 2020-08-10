Bölgede sular ısınıyor! Metehan Demir'den olay sözler: Türkiye bir hamle ile Yunanistan'ı ortadan kaldırabilir

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma sonrası AB, ABD'ye, BM'ye ve sahibi olduğu ülkelere koşarak yardım isteyen Yunanistan geçtiğimiz günlerde skandal bir anlaşmaya imza attı.

Yunanistan ile Mısır’ın sözde anlaşması sonrası Türkiye yeni bir Navteks ilan etti. Bugün faaliyetlerine başlayan gemilerimiz 23 Ağustos’a kadar bölgede sismik araştırma yapacak.

Gazeteci Metehan Demir, Yunanistan’ın Türkiye’ye verdiği sözü tutmadığını söyledi.

Superhaber Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Metehan Demir, “Herkes aracı olurken Yunanistan sözünü tutmadı ve Mısır ile bir anlaşma yaptı. Yunanistan, Mısır, Türkiye ekseninde ilginç gelişmeler yaşanabilir. Mısır, Yunanistan ile bir imza atmış olmasına rağmen gönlünün hala Türkiye ile yapılacak bir anlaşmadan yana olduğunu düşünüyorum” dedi.

Demir, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Türkiye akıllıca bir hamleyle Yunanistan’ı ortada bırakabilir