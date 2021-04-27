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Dünya Bölgede sıcak gelişme! ABD ve İran savaş gemileri karşı karşıya geldi
Dünya

Bölgede sıcak gelişme! ABD ve İran savaş gemileri karşı karşıya geldi

ABD ve İran savaş gemilerinin, Basra Körfezi'nde bir yıldan uzun aradan sonra tekrar karşı karşıya geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 16:26:00 -
Bölgede sıcak gelişme! ABD ve İran savaş gemileri karşı karşıya geldi

ABD donanmasının Basra Körfezi ve çevresinde konuşlu 5. Filosunun Sözcüsü Komodor Rebecca Rebarich, yaptığı açıklamada, Bahreyn açıklarında devriye görevi yapan 'Monomoy' ve 'Wrangell' sahil güvenlik gemilerinin, İran Devrim Muhafızları'na ait bir destek gemisi ve üç hücumbot tarafından tehlikeli şekilde engellendiğini belirtti.

Filonun yayımladığı görüntülerde Devrim Muhafızlarına ait 'Harth 55' adlı geminin 2 Nisan'da bölgede seyreden ABD sahil güvenlik gemisi Monomoy'un önünü aniden kestiği, geminin olası bir çarpışmayı önlemek için motorunu kapatmak zorunda kaldığı görüldü.

"Yakın geçişler çarpışma riski doğuruyor"

Bu tür yakın geçişlerin denizde çarpışma riski doğurduğuna dikkati çeken Sözcü Rebarich, "ABD mürettebatı köprüden köprüye telsizle çok sayıda uyarı yaptı, gemi düdüğünü 5 kez kısa aralıklarla öttürdü. Harth 55 köprüden köprüye telsiz uyarılarına yanıt verse de güvensiz manevralarını sürdürdü. Uyarılardan yaklaşık 3 saat sonra ABD gemilerinin savunma manevralarına başlamasının ardından İran araçları uzaklaşarak mesafeyi açtı" ifadesini kullandı.

Sözcü Rebarich, olayın Basra Körfezi'nde 15 Nisan 2020'den bu yana İranlılar ile yaşanan ilk "güvensiz ve profesyonellik dışı karşılaşma" olduğunun altını çizdi.

İran'ın 2018'de bu türden manevralara son verdiğini, 2019'un neredeyse tamamında bu türden hiçbir hadisenin yaşanmadığını ifade eden Rebarich, 2017'de 14, 2016'da 35 ve 2015'te 23 hadise yaşandığını anımsattı.

Rebarich, "ABD Deniz Kuvvetleri teyakkuzda olmayı ve profesyonel tarzda hareket etmeyi sürdürecektir ancak komutanlarımız nefsi müdafaa durumunda karşılık verme hakkına sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

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