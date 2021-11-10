Bölgede ortalık her an karışabilir! Rusya tankları konuşlandırdı

Rusya, Ukrayna sınırındaki askeri güçlerini artırmayı sürdürüyor. Açık kaynaklı araştırmalar yapan savunma şirketi Janes’in analizine dayanarak haber hazırlayan Bloomberg haber ajansı, Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarında daha fazla tank yerleştirdiğini duyurdu.

Kırım Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Rusya, özellikle tank birliklerini Ukrayna sınırına yakın bölgelere transfer ederek batı sınırındaki askeri güçlerini artırmaya devam ediyor. Bloomberg haber ajansı, Rusya’nın Ukrayna sınırına daha fazla tank taşıdığını yazdı. Haberde, açık kaynaklı araştırmalar yapan savunma şirketi Janes’in 7 Kasım’da sosyal medyalardaki verileri değerlendirerek hazırladığı analizinden Rusya’nın en az bir T-80U tank taburunu Voronej bölgesine sevk ettiği ifade edildi. Ön tahminlere göre, tankların nihai varış noktası Ukrayna sınırları yakınında bulunan Pogonovo poligonu.

Rusya’nın geçen ilkbaharda söz konusu poligona askeri güçlerini yığması Batı’nın endişelerini artırmıştı.

Rusya askeri güç yığıyor

The Washington Post gazetesi, 10 gün önce ABD’li ve Avrupalı yetkililere dayanarak hazırladığı haberde, Rusya’nın yeniden Ukrayna sınırlarına asker ve teçhizat yığmaya başladığını ileri sürdü.

Ayrıca Politico gazetesi, Ukrayna sınırına yakın konuşlandırılan Rus birliklerinin uydu görüntülerini yayınladı. Gazetenin haberine göre, 1 Kasım 2021’de çekilen uydu fotoğrafları, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri güçlerini yeniden arttırdığını doğruluyor.

Ukrayna: Rus güçlerini takip ediyoruz

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırları yakınlarındaki askeri güçleri artırdığına dair bir belirtinin tespit edilemediği ifade edildi.

Açıklamada, “Büyük ihtimal, medya ve internette, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna sınırındaki askeri birliklerini artırdığına dair yayılan bilgiler özel enformasyon ve psikolojik eylemlerin bir unsurudur. Bu hareketlilik aslında tatbikatın tamamlanmasından sonra birliklerin hareketi çerçevesinde planlanan eylemler. Ukrayna askeri istihbaratı, saldırgan devletin ordusunun hareketlerini ve Ukrayna devlet sınırına yakın sayılarındaki değişiklikleri sürekli olarak izliyor.” denildi.