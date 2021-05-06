Bölgede kritik gelişme! Libya ile Mısır anlaştı! Türkiye de uzlaşmıştı

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya-Mısır ortak konsolosluk komitesinin, 13. oturumunu salı ve çarşamba günleri Kahire'de gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, oturumda, iki ülke vatandaşlarının vize işlemelerinin kolaylaştırılması, giriş prosedürlerinin sadeleştirilmesi ve giriş ücretlerinin kaldırılması konularının görüşüldüğü belirtildi.

Mısırlı yetkililer, 22 Nisan'da Libyalı mevkidaşları ile başkent Trablus ve Bingazi'deki diplomatik misyonlarını mümkün olan en kısa sürede yeniden açma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Ankara ve Kahire’den son dönemde birbiri ardına gelen olumlu mesajlar sonrası, Türkiye ile Mısır arasında karşılıklı ve eşzamanlı resmi açıklamalarla duyurulan görüşme dün başladı. İki ülke temsilcileri 8 yıl sonra yüz yüze ilk yüksek düzeyli teması gerçekleştirdi.

5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de yürütülen bu görüşmelerin ardından, iki ülke Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Samih Şükri'nin resmen bir araya gelmesi gündeme geldi.

Başkan Erdoğan'ın mesajı

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kısa bir süre önce, "Mısır ile istihbari, diplomatik, ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bu en üst düzeyde değil de en düzeyin şöyle bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır ile olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu daha ileri kademelere taşırız" demişti.

İki ülke önemli arasında önemli başlıklar

Türkiye ile Mısır arasında üç önemli başlık bulunuyor. Libya, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı sınırlarının belirlenmesi ve Mısır'ın terör örgütü ilan ettiği Müslüman Kardeşler'e yaklaşım.

LİBYA: Türkiye, Libya'da BM'nin meşru saydığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verirken Mısır, meşru hükümeti devirmek için mücadele eden Halife Hafter'den yana pozisyon almıştı. Türkiye'nin desteğiyle meşru hükümet Hafter'i başkent Trablus kapılarında püskürtmüştü. Libya'da yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti çerçevesinde yıl sonunda seçimleri gidilmesi öngörülüyor. İki ülkenin işbirliği Libya’da istikrarın sağlanmasına katkıda bulunabilir.

DOĞU AKDENİZ: Mısır, şubat ayında kendi deniz yetki alanında ihaleye çıkarken Türkiye'nin yetki alanını tanımıştı. Türkiye'nin Libya ile olduğu gibi Mısır ile de bir deniz yetki sınırı anlaşması yapması Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin maksimalist talepleri karşısında bir denge unsuru sağlayabilir.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER: 2013'te Savunma Bakanı olan Abdülfettah el Sisi, Müslüman Kardeşler destekli Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi darbeyle devirmiş, sonra da seçimle cumhurbaşkanı olmuştu. Darbeye karşı çıkan Türkiye, Kahire ile ilişkileri maslahatgüzar seviyesi indirmişti. Kahire, Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan ederken birçok İhvan mensubu çareyi Türkiye'ye sığınmakta bulmuştu. (Hürriyet Gazetesi)

Ankara ile Kahire 6 başlıkta uzlaştı

Dışişleri Bakanlığı heyetinin Kahire temasları öncesinde, MİT'ten en üst seviyede bir heyetin Kahire'ye giderek istihbari düzeydeki son görüşmeleri yaptığı öğrenildi. MİT heyetinin, Mısırlı muhatapları ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için 6 ana başlıkta uzlaşıldığını ifade edildi. (Habertürk)