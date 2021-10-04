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Dünya Bölgede kritik gelişme! 3 Rus askeri öldürüldü
Dünya

Bölgede kritik gelişme! 3 Rus askeri öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) isyancıların saldırısında 3 Rus paralı asker öldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 14:53:00 -
Bölgede kritik gelişme! 3 Rus askeri öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) batısındaki Mambere-Kadei bölgesinde 3 Rus paralı asker (Wagner grubu) isyancıların saldırısında yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mambere-Kadei bölgesine bağlı Bombo köyü yakınlarında Değişim için Yurtseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubun üyeleri Rus paralı askerin konvoyunu pusuya düşürdü.

Pusuda 3 Rus paralı asker yaşamını yitirdi, 2 asker ağır yaralandı.

Olay sonrası, Rus paralı askerler için bölgeye helikopter sevk edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, 31 Mart’ta yayımladıkları raporda, OAC’de 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanı seçiminden bu yana devam eden şiddetli saldırılar ve insan hakları ihlallerinin ardında hükümetle hareket eden Rus Wagner grubu olduğunu bildirmişti.

Raporda, ihlaller arasında toplu infazlar, keyfi gözaltılar, sorgulamalar sırasında işkence, sivil nüfusun zorla yerinden edilmesi, sivil tesislerin gelişigüzel hedef alınması, sağlık hakkı ihlalleri ve insani yardım aktörlerine yönelik artan saldırıların da yer aldığı aktarılmıştı.

Wagner grubunun paralı askerleri, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla OAC, Sudan, Libya ve Mozambik'te faaliyet gösteriyor.

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