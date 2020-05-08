Bölgede hareketli saatler! Rus sınırında saatlerce uçuş yaptılar

ABD’ye ait iki keşif uçağı, Rusya’nın Baltık bölgesindeki sınırları yakınlarında saatlerce uçuş yaptı.

Uçuş gözlem portallarının sunduğu verilere göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135W stratejik keşif uçağı, İngiltere’nin Mildenhall hava üssünden kalkarak Polonya, Litvanya ve Baltık Denizi üzerinden Kaliningrad bölgesinin etrafını dolaştı.

Uçuş, Rusya sınırına 60-85 kilometre mesafede 10 bin metre yükseklikte gerçekleşti. Uzun elektronik keşif menziline sahip ABD uçağının Rusya sınırı yakınlarında yaptığı bu uçuşun 3 saatten fazla sürdüğü saptandı.

​ABD Ordusu’na ait Beechcraft RC-12X Guardrail elektronik keşif uçağı Litvanya’nın Siauliai hava üssünden kalkarak Litvanya hava sahası içinde Kaliningrad bölgesinin kuzey ve kuzeydoğu sınırları boyunca uçuş gerçekleştirdi. YANK02 kod adlı çift motorlu turboprop uçağın keşif çalışmaları 4 saatten uzun sürdü. Uçuş, Rusya sınırına 32-42 kilometre mesafede, yaklaşık 7 bin metre yükseklikte gerçekleşti.

Açık kaynaklara göre, bu tür uçaklar yeni nesil elektronik sinyal yakalama ve yerini tespit etme ekipmanı ile donatılıyor.

Ayrıca ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Posedon devriye uçağı, İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Sigonella hava üssünden kalkarak Suriye kıyısı ve orada bulunan Rus Hmeymim hava üssü ile Tartus deniz üssü yakınlarında keşif uçuşu yaptı.