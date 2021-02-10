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Dünya Bölgede gerilim tırmanırken Katar'dan flaş açıklama
Dünya

Bölgede gerilim tırmanırken Katar'dan flaş açıklama

İspanyol mevkidaşı ile bir araya gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yaptığı açıklamada "Bölgedeki gerilimi azaltmak için ABD ve İran'la temaslarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 19:01:00 -
Bölgede gerilim tırmanırken Katar'dan flaş açıklama

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgedeki tansiyonu düşürme çabaları çerçevesinde ABD ve İran ile temaslarının devam ettiğini söyledi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bakan Al Sani, başkent Doha'da İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Al Sani, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Al Sani, "Gerek ABD tarafı gerek İran tarafıyla temaslar devam ediyor, durmadı. Bu doğal, çünkü İran komşu ülke, ABD de stratejik bir müttefik sayılıyor ve bölgede tırmanış olmaması önemli." dedi.

Katar'ın, nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için siyasi ve diplomatik süreci destekleyerek gerilimi azaltmaya çalıştığını aktaran Al Sani, bunun tüm ülkelerin uluslararası çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Bakan Al Sani, ülkesinin bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmaya tamamen hazır olduğunu vurguladı.

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