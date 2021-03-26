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Dünya Bölgede gerilim had safhada! 4 Ukrayna askeri öldürüldü
Dünya

Bölgede gerilim had safhada! 4 Ukrayna askeri öldürüldü

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda 4 Ukrayna askeri öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 19:09:00 -
Bölgede gerilim had safhada! 4 Ukrayna askeri öldürüldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ayrılıkçıların ateşi sonucu bugün Donbas'ın Şumı bölgesinde Ukrayna ordusundan 4 askerin yaşamını yitirdiğini ve 2 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonunun 4 askerin ölümü nedeniyle olağanüstü toplanacağı kaydedildi.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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